Aktien und Multi Asset Vermögensverwalter EB-SIM verpflichtet Portfoliomanager

Die Portfoliomanager Marc Rohloff und Jan-Erik Schmidt ergänzen seit kurzem das Team des nachhaltigen Vermögensverwalters EB – Sustainable Investment Management (EB-SIM). Mit Verpflichtung der beiden Manager will man den Wachstumskurs fortsetzen. EB-SIM ist ein Tochterunternehmen der Evangelischen Bank.

Rohloff übernimmt als Portfoliomanager Multi Asset die quantitative Entwicklung der Asset Allokation bei der EB-SIM. Seine Aufgaben umfassen unter anderem, Renditeannahmen zu erstellen, die taktische Positionierung und die Auswahl der Zielfonds. Davor war der 31-Jährige bei Faros Consulting in Frankfurt tätig. Als Berater für Asset-Liability-Management (ALM) und Quant-Stratege hat er dort ALM-Studien und Strategische Asset Allokationen (SAA) durchgeführt und verantwortet.

Zudem bringt Rohloff Erfahrung in der Ausarbeitung quantitativer Anlagestrategien und der Entwicklung und Automatisierung von Prozessen mit. Er hat einen Master in Physik und einen Doktor in Mathematik an der Universität Heidelberg abgeschlossen.

Jan-Erik Schmidt verantwortet als Portfoliomanager Aktien das fundamentale Aktien-Screening, die Titelauswahl und die anschließende Überführung der Titel in die Portfolios der EB-SIM. Davor war der 29-Jährige bei der Loys in Frankfurt als Analyst für globale Aktien tätig. Hier hat er eng mit Portfoliomanagern bei der Portfoliogestaltung zusammengearbeitet und die fundamentale Bewertung von Aktienunternehmen, die Modellierung, das Screening und das Monitoring der Portfolios übernommen.

Schmidt ist seit 2019 Chartered Financial Analyst (CFA) und seit 2021 Certified ESG Analyst (CESGA). An der Universität Kassel hat er Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzmärkte & -wissenschaften studiert.