25.05.2020

Vermögensverwalter empfiehlt Schwellenland-Fonds Das kann der Aberdeen Standard Frontier Markets Bond Fund

DAS INVESTMENT fragt monatlich unabhängige Vermögensverwalter nach einer persönlichen Fonds-Empfehlung. Hier begründet Guido vom Schemm, Geschäftsführer von GVS Financial Solutions, was ihm an einem bestimmten Schwellenländer-Anleihefonds so gut gefällt.