Vermögensverwalter empfiehlt Wie Anleger ihren Nachlass sinnvoll planen

Senior-Chef: Die Nachfolgeplanung wird in vielerlei Hinsicht zunehmend komplex, sagt Hubert Thaler, Vorstand bei Top Vermögen in Starnberg. „Familienmitglieder leben in unterschiedlichen Familienkonstellationen zusammen, man selbst will vielleicht sogar ins Ausland ziehen. Oder die Vermögensinhaber planen eine Stiftung zu gründen.“ | Foto: energepic.com