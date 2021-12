Redaktion 20.05.2016 Lesedauer: 1 Minute

Vermögensverwalter erklärt Darum setzen Finanzmärkte auf Hillary Clinton

Hillary Clinton verzeichnete bei den jüngsten US-Vorwahlen in Kentucky und Oregon einen Sieg und eine Niederlage. Das knappe Rennen um das Weiße Haus dürfte die Volatilität an den Finanzmärkten erhöhen. Insbesondere die Ankündigungen von Donald Trump sorgen für Verunsicherung an der Börse.