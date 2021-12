Vermögensverwalter erklärt „Keine Angst vor Blase am deutschen Markt für Wohnimmobilien!“

Hat sich am deutschen Wohnimmobilienmarkt bereits eine Preisblase aufgebaut? Diese Frage hält Damien Marichal vom Vermögensverwalter Degroof Petercam für überflüssig ¬ zumindest bei indirekten Investitionen in Wohnimmobilien per Immobilienaktien.