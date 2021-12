Vermögensverwalter erklärt „Was jetzt für Gold-Investments spricht“

In den vergangenen Monaten sei Gold etwas in Vergessenheit geraten, beobachtet Marc-Oliver Lux. Doch das Edelmetall könnte schon bald wieder zum Thema werden, so der Geschäftsführer beim Vermögensverwalter Dr. Lux & Präuner in München. „Das Potenzial ist alles andere als ausgeschöpft.“