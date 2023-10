Kommt von Flossbach von Storch Vermögensverwalter ernennt Leiter Wholesale-Fondsvertrieb

Source For Alpha holt Murat Bakir von Flossbach von Storch. Bakir wird ab Januar 2024 den Wholesale-Fondsvertrieb des Frankfurter Vermögensverwalters leiten. Dabei soll er zum einen auf die wachsende Wholesale-Nachfrage reagieren und zum anderen die Qualität in der Betreuung der Kunden optimieren. „Ausschlaggebend für mich war die Qualität der Lösungen, die wissenschaftliche Grundlage für die Anlagephilosophie und die handelnden Personen mit den Gründern und Fondsmanagern Christian Funke, Gaston Michel und Timo Gebken“, erklärt Bakir den Wechsel.

Bakir leitete Wholesale-Vertrieb Süddeutschland und Österreich bei Flossbach von Storch

Bakir ist seit über 25 Jahren im Fondsvertrieb und Kapitalmarktgeschäft tätig. Er begann seine berufliche Laufbahn 1999 im Kapitalmarkt-Team der Volksbank Stuttgart, wo er unter anderem als Wetpapierspezialist mehr als zehn Jahre lang vermögende Firmen- und Privatkunden beriet. In der Folge wechselte Bakir in den Wholesale-Fondsvetrieb von Franklin Templeton, wo er sieben Jahre lang tätig war. Ab 2018 arbeitete er für Flossbach von Stroch, dort war er zuletzt Teamleiter Wholesale Süddeutschland und Österreich und arbeitete so unter anderem mit Versicherungen, IFA-Beratern, Maklerpools, Plattfirmen und Vertriebsgesellschaften zusammen.

Source For Alpha beschäftigt damit nach eigenen Angaben nun 28 Mitarbeitende und verwaltet ein Vermögen von rund einer Milliarde Euro. Das Team sowie das verwaltete Vermögen sollen weiter wachsen. Gegründet wurde der Vermögensverwalter mit Sitz im Frankfurter Westend 2010, zu den Vermögensverwaltungskunden zählen Privat- und Unternehmerkunden, Family Offices und Stiftungen. Zudem bietet Source For Alpha Publikums- und Spezialfonds für institutionelle Investoren an.