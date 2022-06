Fünf Vermögensverwalter schätzen ein Gold – was sich Anleger aktuell von dem Edelmetall versprechen dürfen

Dieter Helmle ist Vorstand beim Vermögensverwalter Source for Alpha aus Frankfurt am Main.

„Zur Diversifikation ist ein Goldanteil in einem Vermögensportfolio durchaus sinnvoll, wie sich auch 2022 wieder zeigt. Aufgrund der geringen beziehungsweise negativen Korrelation mit anderen Vermögensklassen reduziert es die Portfolioschwankungen.

Gold gilt zwar als Krisenwährung, aber Krise ist nicht gleich Krise. Die Flucht in Gold ist besonders ausgeprägt, wenn die Finanzmärkte und die Geldwertstabilität in der Krise sind. Aktuell machen die Notenbank jedoch eher ernst damit, durch eine restriktivere Notenbankpolitik etwas für die Geldwertstabilität zu tun.

Auch wenn Investoren in Krisenzeiten höhere Erwartungen haben: In Euro gerechnet hat Gold seinen Zweck als Wertstabilisator in einem Portfolio 2022 bislang erfüllt. Der Vergleich mit anderen Rohstoffen, deren Nachfragesensibilität aufgrund der Bedarfssituation geringer ist, passt nicht so richtig. Denn vom geförderten Gold wird nur ein Bruchteil für industrielle Anwendungen nachgefragt.“