Vermögensverwalter greifen zum Ethna Aktiv E

Die Vermögensverwalter der DAB Bank mögen es derzeit sicher: Der von Luca Pesarini („Performance ist nicht alles“) gemanagte defensive Mischfonds Ethna-Aktiv E (764930) war im abgelaufenen Monat besonders beliebt. Kein Fonds wanderte häufiger in die verwalteten Kundendepots der Direktbank.Auf den zweiten Platz der November-Top-Seller-Liste landet der Neueinsteiger Carmignac Sécurité (A0DP51). Die beiden anderen Carmignac-Fonds Patrimoine (A0DPW0) und Investissement (A0DP5W) verloren ein wenig an Boden und belegen die Plätze fünf und sechs (zu den Top-Seller-Listen). In die Top 10 schaffte es auch ein Hegdefonds, der täglich ge- und verkauft werden kann. Der von Harold Heuschmidt, Aquila Capital, gemanagte UCITS-3-Fonds AC Statistical Value Market Neutral (A0NH4J) verspricht eine jährliche Rendite von 8 bis 10 Prozent.Diese soll völlig unabhängig von der Entwicklung an den Aktienmärkten und unter geringen Schwankungen (Zielvolatilität von 7 Prozent pro Jahr) erreicht werden.In den Jahren 2005 und 2008 konnte das Versprechen gehalten werden; 2006 und 2007 legte der Fonds sogar um mehr als 15 Prozent zu. 2009 schrumpfte das Plus auf 4 Prozent zusammen, und 2010 stehen bisher 5 Prozent zu Buche (zur Webseite).