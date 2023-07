Index-Strategie statt Titelwahl Nachhaltige Investments sind keine Selbstläufer

Im ersten Halbjahr lieferten in Deutschland erneuerbare Energiequellen 52 Prozent des benötigten Stroms, so die vorläufigen Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Im Mai lag der Anteil sogar bei 57 Prozent, da sich der Wonnemonat in diesem Jahr durch überdurchschnittlich viele Sonnenstunden auszeichnete.

Sonnenstrom-Nutzung steigt auf Rekordniveaus

Vor allem Photovoltaikanlagen entwickelten sich stark. Sie lieferten im Mai so viel Sonnenstrom wie noch nie. Im Juni könnte es sogar einen neuen Rekordwert gegeben haben. Der größte Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen stammt allerdings von Windkraftanlagen an Land. Auf sie entfiel in den ersten sechs Monaten 2023 ein Anteil von 42 Prozent des produzierten Ökostroms. Dazu kamen noch einmal gut 8,5 Prozent von Windparks auf See.

Solarparks und Photovoltaikanlagen kamen auf einen Anteil von 24 Prozent. Sie haben den Vorteil, dass sie sich sehr viel schneller ausbauen lassen als Windparks, vor allem im Offshore-Bereich. Den Rest lieferten Biomasse und Wasserkraft.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch dazu, dass die absolute Menge des erzeugten Ökostroms in Deutschland in der ersten Hälfte 2023 mit 138 Milliarden Kilowattstunden (kWh) im Vergleich mit dem Vorjahr sich nur konstant entwickelte. Der prozentuale Anteil stieg nur, weil konventionelle Energiequellen weniger Strom produzierten und der Stromverbrauch insgesamt rückläufig war. Ende März gingen ja beispielsweise die letzten deutschen Kernkraftwerke vom Netz.

Massiver Ausbau-Plan für erneuerbare Energiequellen

Trotzdem hält die Regierung an ihrem Ziel fest, dass bis 2030 bereits 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen stammen sollen. Anders sind die geplanten Reduktionen der CO2-Emissionen kaum zu schaffen. Gleichzeitig steigt durch die zunehmende Verbreitung von Elektroautos und Wärmepumpen der Strombedarf.

Dieser gordische Knoten lässt sich nur lösen, wenn vor allem die Bereiche Windkraft und Photovoltaik umfangreich ausgebaut werden. In den europäischen Nachbarländern und den USA gibt es ähnliche Pläne. Und auch China baut den Bereich erneuerbare Energien spürbar aus, allerdings auch Kohle und Kernkraft.

Eigentlich sollten sich die Aktiengesellschaften aus dem Bereich erneuerbare Energien in einem günstigen Umfeld mit attraktiven Aussichten bewegen. Doch bei entsprechenden Investments handelt es sich keineswegs um Selbstläufer. Vor allem die Hersteller von Windkraftanlagen haben mit Gegenwind in Form von steigenden Materialkosten und noch immer fragilen Lieferketten zu kämpfen.

Beispielsweise steigerte Vestas, der größte konzernunabhängige Produzent von Windkraftturbinen den Umsatz im ersten Quartal um fast 14 Prozent auf gut 2,8 Milliarden Euro. Doch dabei verdienten die Dänen so gut wie kein Geld und verbrannten fast 1,1 Milliarden freien Cashflow. Allerdings fielen die Ergebnisse vor einem Jahr noch schlechter aus. Siemens Energy mit seiner Tochter Gamesa lieferte noch deutlich desaströsere Ergebnisse. Hier stieg der Verlust nach Steuern auf mehr als das Doppelte des Vorjahreswerts.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Die beiden Beispiele sollen kein Plädoyer gegen die Windkraft darstellen. Doch Anleger wollen mit ihren Investments in der Regel Geld verdienen und gerade im Nachhaltigkeitsbereich erzielten Aktien in der Vergangenheit sehr häufig eine höhere Rendite als herkömmliche Papiere. Bei Vestas gelang das zumindest auf Sicht der zurückliegenden sechs Monate nicht. Die Aktie von Siemens Energy befindet sich schon länger im Sinkflug.

ESG-Aktien-Index deckt mehr als Klimawandel ab

Einen breiteren und vor allem renditeträchtigeren Ansatz bietet der Global Challenges Index (GCX), den die Börse Hannover vor gut 15 Jahren entwickelt und lanciert hat. Der Index umfasst 50 internationale Unternehmen, die sieben globale Herausforderungen angehen. Dazu zählen die Folgen des Klimawandels, eine ausreichende Versorgung der Menschen mit Trinkwasser, eine nachhaltige Waldwirtschaft, Artenvielfalt, ein Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung, die Bekämpfung von Armut sowie die Unterstützung verantwortungsvoller Governance-Strukturen.

Dieser deutlich breitere Investitionsansatz ist nicht nur portfoliotheoretisch sinnvoller, sondern trägt auch zu einer konsequenteren Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes bei, als es bei einer reinen Fokussierung auf den Aspekt Klimawandel der Fall ist.

Die Zusammensetzung des GCX wird regelmäßig überprüft. Zu den Indexwerten gehören sowohl große Blue Chips als auch Small- und Mid-Caps. Das Konzept des GCX kommt offensichtlich an. In den zurückliegen fünf Jahren stieg das in den Index investierte Kapital um rund 300 Prozent auf zuletzt circa 1,3 Milliarden Euro. Neben dem überzeugenden Nachhaltigkeitsansatz liegt das sicherlich auch an der Performance. Der GCX notiert auf Sicht von ein, drei und fünf Jahren klar im Plus.

