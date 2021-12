Redaktion 08.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Vermögensverwalter Johannes Hirsch über ewig steigende Anleihe-Kurse „Irgendwann ist dann mal tatsächlich Schluss“

Gute Ergebnisse und Ruhe im Depot ohne Anleihen, geht das? Und ob, meint DER-FONDS-Kolumnist Johannes Hirsch. In seinem aktuellen Video-Kommentar zieht er eine Bilanz des ersten Halbjahres und warnt davor, die erneuten Gewinne an den Rentenmärkten immer und immer wieder in die Zukunft fortzuschreiben.