Vermögensverwalter Klaus Hinkel „So langsam verlieren die Deutschen ihre Angst vor Aktien“

Deutschland wird seit vielen Jahren für seinen robusten und erfolgreichen Mittelstand bewundert. Vielen Unternehmen sind in den kleineren Börsenindizes M-Dax, TecDax oder S-DAX gelistet. Diese kleineren Indizes laufen regelmäßig dem großen Bruder Dax den Rang ab.

Wer beispielsweise vor fünf Jahren 50.000 Euro in den S-Dax investierte, der kann sich inzwischen über einen Wertzuwachs um 20.100 Euro oder 40,2 Prozent freuen. Beim Dax hingegen beläuft sich der Zuwachs lediglich auf 5.950 Euro oder 11,9 Prozent.

Mario Dragis Zinspolitik hat somit etwas Gutes. Deutschland war jahrzehntelang das Land der Sparbuchsparer oder Lebensversicherungsfetischisten. Doch so langsam verlieren die Deutschen ihre Angst vor Aktien. Der aus dem Amt scheidende Notenbankchef Mario Draghi hinterlässt als Vermächtnis nicht nur Nullzinsen, er könnte die Deutschen sogar in den Aktienmarkt zwingen. Und das wäre gut so.