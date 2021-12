Vermögensverwalter-Kolumne: Anleihen der Emerging Markets überzeugen

Der Trend zu Anleihen der Emerging Markets wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Viele Schwellenländer weisen wegen der Rohstoffpreis-Entwicklung der vergangenen Jahre Überschüsse in der Handelsbilanz auf. Die Staaten sitzen auf hohen Devisenreserven und die privaten Haushalte sparen im Schnitt 34 Prozent des Einkommens. Das macht auch die Währungen attraktiver.Grundsätzlich gilt: Staatsanleihen der Schwellenländer sind aller Unkenrufe zum Trotz qualitativ nicht minderwertig. Vielmehr sind die Emerging Markets die Wachstumsmärkte schlechthin und werden es in den kommenden Jahren bleiben. Trotz der besseren Kreditqualität sollten Anleger aber bedenken, dass Investitionen in ein einziges Papier riskant sind. Ratsamer ist ein Fonds, der breit gestreut in Zinspapiere von Schwellenländern investiert.: Gottfried Urban ist Vorstand der Neue Vermögen AG in Traunstein und einer der Experten von www.vermoegensprofis.de . In DAS INVESTMENT.com äußern sich renommierte Vermögensverwalter in regelmäßigen Kolumnen zu aktuellen Finanz- und Kapitalanlagethemen.