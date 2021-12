Vermögensverwalter-Kolumne: Das sagenhafte Alpha und die wahren Mehrwertquellen

Es braucht kein Alpha-Express-Zertifikat oder ähnlichen Unsinn, um gutes Investment zu betreiben. Das haben zuletzt die guten alten Mischfonds bewiesen, die in Anleihen und Aktien anlegen.Oftmals ist gerade die Konzentration auf traditionelle Märkte ein Grund des Erfolges gewesen. Denn abseits der abgedroschenen Felder der modernen Finanzmärkte, abseits von Hedge-Fonds und Leerverkäufen, von Bonus-Kracher-Zertifikaten und Absolute-Return-Strategien, finden gute Manager in den Nischen des traditionellen Kapitalmarktes Gewinnmöglichkeiten, die sich für große Banken und ihre Investmentdampfer nicht lohnen, aber für kleine Fonds attraktive Renditen generieren.Dazu gehörten auch kleine Nischen in den Anleihe-Märkten, etwa die der nachrangigen Anleihen. Viele Genusscheine mit sehr speziellen Zahlungsbedingungen waren ebenso darunter wie manche der an der Börse mit großem Abschlag gehandelten Anteile von grundsätzlich offenen, aber gerade geschlossenen Immobilienfonds. Manchmal sind es auch bestimmte griechische Anleihen, die mit Abschlägen von 50 Prozent und mehr nur auf den ersten Blick noch wie hochriskante Investitionen aussehen.Diesen Nischen ist eines gemeinsam: Es handelt sich um Oasen der Marktineffizienz. Und nur die bieten die reale Aussicht auf systematisch höhere Erträge – auf Alpha eben.: Bernd Hashemian ist Vorstand der Kroos Vermögensverwaltungs AG in Münster und einer der Experten von www.vermoegensprofis.de In DAS INVESTMENT.com äußern sich renommierte Vermögensverwalter in regelmäßigen Kolumnen zu aktuellen Finanz- und Kapitalanlagethemen.