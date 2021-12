Krise in Moskau Vermögensverwalter liebäugelt mit russischen Aktien

Russland steht wegen der Proteste gegen die Verurteilung des Aktivisten Alexej Nawalny Kopf. Lohnen sich in diesem Umfeld Investments in Aktien? Mit dieser Frage beschäftigt sich Uwe Eilers, Vorstand der FV Frankfurter Vermögen, in seinem Gastbeitrag.