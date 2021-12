Vermögensverwalter lobt JO Hambro 97% Active Share, 12 der 13 Fonds im ersten Quartil ihrer Vergleichsgruppe

Viele Fonds berechnen Gebühren für aktives Management, lehnen sich aber in Wirklichkeit stark an Indizes an. Nicht so J O Hambro. Was die Fondsboutique noch auszeichnet, schildert Vermögensverwalter Volker Schilling in einem aktuellen Fondsbericht des Newsletters DER FONDS ANALYST.