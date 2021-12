Ähnliches Problem wie bei Siemens Was geschehen muss, damit GE wieder in den Dow Jones kommt

Der angeschlagene Siemens-Rivale General Electric ist bei den Anlegern derart in Ungnade gefallen, dass GE den US-Leitindex Dow Jones Industrial Average an der New Yorker Börse verlassen musste. Vermögensverwalter Marc-Oliver Lux von Dr. Lux & Präuner analysiert, was beim Konkurrenten Siemens anders gelaufen ist – und wie GE wieder Einzug in den Index halten könnte.