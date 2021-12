Für das Portfoliomanagement Vermögensverwalter Plutos erweitert sein Beraterteam

Roland Schneider verstärkt ab sofort das Team des Vermögensverwalters Plutos in Frankfurt am Main. 1997 startete der gelernte Bankkaufmann seine Karriere bei der Commerzbank, für die er unter anderem das Private Banking aufbaute. Ab 2007 war Schneider tätig als Kundenberater und Portfoliomanager in der Vermögensverwaltung der Privatbank Berenberg. Im Jahr 2013 wechselte er zum Bankhaus Schilling.

Mit dieser Personalie setzt die Plutos Vermögensverwaltung ihren Wachstumskurs im Personalbereich fort. In den vergangenen zwölf Monaten stellte das Unternehmen bereits drei weitere Berater ein. Unter anderem wechselte im Juli ein Immobilien-Experte nach Frankfurt.