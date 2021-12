Vermögensverwalter, Privatbanken und Family Offices UBS Global Asset Management verstärkt den Vertrieb

Vor seinem Wechsel zu UBS Global Asset Management war Meyer für die Vertriebsgesellschaft Swiss Life Select in Hamburg tätig. Von Juli 2007 bis September 2008 als Produktmanager und Fondsanalyst, seit Oktober 2008 als Abteilungsleiter im Produktmanagement.Meyer ist Bankkaufmann und studierte im Anschluss an die Ausbildung Betriebswirtschaftslehre in Marburg und Hamburg. Während des Studiums arbeitet er unter anderem für die Absolute-Research GmbH, einem Hamburger Verlags- und Analysehaus für komplexe Fondsstrukturen, und die Hamburger Sparkasse.Vor seinem Start bei Swiss Life war Meyer bei der Berenberg Bank als Spezialist für strukturierte Produkte im Bereich Asset Management tätig.Bei der UBS soll er am dem 1. März den Fondsvertrieb für Vermögensverwalter, Privatbanken und Family Offices unterstützen.