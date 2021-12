Vermögensverwalter rät zu Gold und Silber „Angesichts der US-Staatsschulden wieder an Edelmetalle denken"

Die Schuldenberge international und speziell in den USA wachsen weiterhin gigantisch. Vermögensverwalter Rainer Beckmann von Ficon Börsebius Invest erinnert vor diesem Hintergrund an die Möglichkeiten, die Investments in Gold und vor allem Silber bieten.