Vermögensverwalter rät Asien, die attraktivste Investment-Region der Welt

Mit zweistelligen Wachstumsraten eilen Asiens Wirtschaftszentren von Rekord zu Rekord. Sie schaffen Millionen von Arbeitsplätzen, steigern täglich sichtbar den Lebensstandard für breite Bevölkerungsschichten. Asien entwickelt sich zu einem riesigen regionalen Binnenmarkt, gewinnt folglich rasant an Unabhängigkeit vom Westen und zugleich an weltpolitischem Einfluss. China ist inzwischen die zweitgrößte Wirtschaftsnation der Welt, hat zuletzt Deutschland als Exportweltmeister abgelöst. Für viele Experten hat der lange und dynamische Aufstieg Asiens gerade erst begonnen.

Asien ist Innovation

In Europa und Amerika haben sich viele gesellschaftliche, technische oder infrastrukturelle Entwicklungen über viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte vollzogen. Asien hat die Chance, daraus zu lernen, manche Fehler zu vermeiden und Erfolgreiches zu übernehmen. Viele Entwicklungsstufen wurden schon übersprungen und können auch in Zukunft ausgelassen werden. Dieser Prozess fordert den Willen und die Fähigkeit, rasche Veränderungen und Anpassungen vorzunehmen. Eigenschaften, die viele Asiaten in den letzten Jahren bereits gezeigt haben. In Asien findet sich daher in weiten Bereichen Potential für innovatives Vorgehen ohne großen Ballast überkommener Strukturen.

Asien ist Tradition

Trotz großer Flexibilität und rascher Veränderungen in den asiatischen Staaten, verfügt die Region über lange Traditionen, die gerade auch in diesen dynamischen Zeiten positive Wirkung entfalten können. Tugenden wie Fleiß, Disziplin und persönlicher Einsatz für das große Ganze, prägen viele asiatische Gesellschaften. Sie sind das Fundament erfolgreichen Wirtschaftens, das in den entwickelten westlichen Industrieländern zwischenzeitlich häufig gelitten hat.

Asien ist Vielfältigkeit

Asien bietet im Vergleich zu den etablierten Staaten Europas und Nordamerikas ein breiteres Spektrum politischer und wirtschaftlicher Systeme sowie unterschiedlicher Entwicklungsgeschwindigkeiten. Die Koexistenz von Agrar-, Industrie-und Dienstleistungsstaaten sowie Rohstofflieferanten bezeugt die erfolgreiche wirtschaftliche Vielfalt. Dem Kenner der asiatischen Region bieten sich damit hervorragende Möglichkeiten der Investitionsstreuung. Die Aussicht, immer wieder Länder, Branchen oder Marktsegmente zu finden, die sich gut entwickeln, trotz Krisen im Rest der Welt, eröffnet ein im Westen kaum mehr erreichbares Diversifikationspotential.

Asien ist Herausforderung

Eine rasche wirtschaftliche Entwicklung, das wissen wir Europäer aus den vergangen Jahrzehnten sehr gut, hat auch ihre Schattenseiten. Umweltprobleme oder soziale Spannungen, als Beispiele, sind Begleiterscheinungen solcher dynamischen Entwicklungen. Doch die Staaten Asiens sind bereit, sich solchen Herausforderungen zu stellen. Sie werden in vielen Bereichen gar rasch eine neue Weltführerschaft einnehmen. China demonstriert dies bei Themen wie erneuerbare Energien, Umwelttechnologie oder Verkehrstechnik momentan durch seine raschen Fortschritte sehr eindrucksvoll.

Asien ist Sicherheit

Unverantwortliche Staatsverschuldungen, unsichere Währungen, unbezahlbare Sozialsysteme; die westlichen Staaten verspielen innerhalb weniger Jahre das Vertrauen ihrer Bürger und der Anleger. Asien hat bereits vor über zehn Jahren die Hausaufgaben gemacht, die Europa und Amerika so disziplinlos vor sich herschieben. Vergleichsweise gesunde Staatsfinanzen, ein stabiles Finanzsystem und starke Währungen sind das Prädikat, das die Region heute auszeichnet. Asien ist daher nicht länger das Ziel von risikofreudigen Investment-Abenteurern. Gerade auch konservative europäische Anleger finden heute hier ideale Voraussetzungen für eine gesunde Streuung und Absicherung ihrer Investments.

Asien ist SEXY

Keine andere Region der Welt verfügt heute über vergleichbar attraktive Investment-Rahmenbedingungen. Asiens dynamische Entwicklung wird für Jahrzehnte anhalten und Anlegern unvorstellbare Schätze bieten. Der Reiz, diese zu entdecken und zu bergen, liegt, wie so häufig im Leben, auch in den Herausforderungen, die damit verbunden sind. Wer über die richtigen Informationen, geeignete Investmentstrategien, Geduld und Disziplin verfügt, wird mit Asien-Investments viel Freude und nachhaltigen Anlageerfolg haben.