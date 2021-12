Vermögensverwalter rät: Krisen sind Kaufzeiten

Die Devise scheint zu sein, sich bloß nicht zu früh zu freuen. Erst wenn die Wirtschaft über mehrere Jahre zugelegt hat und die Kurse gestiegen sind, wird die Mehrheit in relativ teure Aktien einsteigen und sich über den folgenden Absturz wundern.Doch anders als viele glauben sind die wirklich wichtigen Meldungen weder in guten noch in schlechten Zeiten in den Schlagzeilen der Zeitungen zu finden. Aktuell lässt sich die wirtschaftliche Lage vielleicht am besten so beschreiben: Eine Schwalbe macht zwar noch keinen Sommer, aber sie kann den Sommer nicht verhindern.Die Weltkonjunktur wird in den nächsten Jahren mit deutlich mehr als drei Prozent im Jahr wachsen, denn der Bedarf an Gütern des täglichen Lebens und das Streben nach mehr Wohlstand wird die Wirtschaft auch in Zukunft antreiben. Besonders wichtig ist, dass die Zahl der Konsumenten auf diesem Erdball in den nächsten Jahren nicht geringer wird, und gerade die Mittelschicht in den Schwellenländern deutlich zulegen wird.Gerade Deutschland als Exportland wird das weltweite Wachstum der nächsten Jahre gut tun. Gute Voraussetzungen, dass der Dax auch dieses Mal dem Muster der Börsenentwicklung nach großen Krisen folgen könnte. Das bedeutet: Bis zum Jahr 2013 können wir mit einem Dax-Stand zwischen 8.000 und 15.000 Punkten rechnen, natürlich begleitet von Schwankungen.: Gottfried Urban ist Vorstand der Neue Vermögen AG in Traunstein und einer der Experten von www.vermoegensprofis.de . In DAS INVESTMENT.com äußern sich renommierte Vermögensverwalter in regelmäßigen Kolumnen zu aktuellen Finanz- und Kapitalanlagethemen. Lesen Sie weitere Kolumnen von Vermögensverwaltern in unserer Themenrubrik Vermögensverwalter