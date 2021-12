Vermögensverwalter Stefan Brähler Steuerfreies Wertpapierdepot? So geht’s!

Mit den Steuern auf Kapitalvermögen sei es ein bisschen wie bei Asterix & Obelix, meint Stefan Brähler. Ganz Gallien sei von den Römern besetzt bis auf ein kleines Dorf. Denn Wertpapiererträge seien eigentlich immer steuerpflichtig, so der Vermögensverwalter in seiner Analyse, außer in cleveren Versicherungsstrukturen.