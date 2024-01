Seit Jahresbeginn ist Thomas Gundermann geschäftsführender Gesellschafter der Taunus Investments. Künftig wird er gemeinsam mit Sven Gundermann, bis dato alleiniger geschäftsführender Gesellschafter, die Geschicke bei dem unabhängigen Vermögensverwalter mit Sitz in Bad Homburg leiten.



Thomas Gundermann – Cousin des Gründers Sven Gundermann – wird sich speziell um die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens und hier insbesondere auf die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Generationswechsel kümmern. Darüber hinaus wird Gundermann als Vermögensverwalter private und institutionelle Kunden direkt betreuen und Mitglied in sämtlichen Gremien.



Generationswechsel bei Taunus Investments Taunus Investments berät nicht nur zum Thema Nachfolgeplanung: Auch in der Geschäftsführung des Unternehmens wird mit dem Eintritt von Thomas Gundermann ein Generationswechsel eingeleitet. Seit März 2021 ist der neue Geschäftsführer nebenberuflich bei Taunus Investments beschäftigt....