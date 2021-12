Vermögensverwalter Thomas Buckard Was eine Rezession für die Finanzmärkte bedeutet

Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft. Die Frühindikatoren weisen darauf hin, dass der dritte Drei-Monats-Zeitraum kaum besser ausfallen dürfte. So ist der wichtigste deutsche Konjunktur-Index, das Ifo-Geschäftsklima, im August das fünfte Mal in Folge zurückgegangen. Dabei fielen die Erwartungen noch sehr viel schlechter als die Lagebeurteilungen der 9.000 befragten Unternehmen aus. Dazu meinte das Ifo-Institut: „Die Anzeichen für eine Rezession in Deutschland verdichten sich.“

Thomas Buckard ist seit dem Jahr 2000 Gründungsmitglied der MPF AG. Als Vorstand ist er für die Kundenakquisition und -betreuung zuständig.

Foto: MPF AG

Zwar läuft der Konsum noch ganz ordentlich, aber die Exporte leiden unter dem Handelskrieg zwischen den USA und China sowie unter der Abkühlung des weltweiten Wirtschaftswachstums. Die Situation in den Vereinigten Staaten sieht aktuell noch vergleichsweise stabil aus, jedoch könnte es auch dort im kommenden Jahr zu einer Rezession kommen, denn die Stimmung befindet sich in einem Tief. Das könnte dafür sorgen, dass die Verbraucher und die Unternehmen ihre Ausgaben zurückfahren. Demnach könnte sich eine selbst erfüllende Prophezeiung ereignen.

Und bei China handelt es sich sowieso um eine Black Box. Hinter den anvisierten sechs Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr dürfte ein dickes Fragezeichen erlaubt sein. Seit elf Monaten sind dort schon die Verkäufe von Neuwagen rückläufig.

Im Mai brachen die Autoabsätze um sage und schreibe mehr als 16 Prozent ein. Da können einem schon Zweifel an den offiziellen Wachstumszielen kommen, auch wenn neben dem Handelsstreit mit den USA auch eine neue Abgasnorm die Autoverkäufe gebremst hat.