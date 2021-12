Svetlana Kerschner 27.10.2015 Lesedauer: 2 Minuten

Vermögensverwalter über Active Share und indexnahe-Fonds „Deutschland-Fonds fast jeder großen Fondsgesellschaft sind sehr nah am Dax“

Die Finanzaufsicht Bafin will Fonds, die als aktiv deklariert sind, aber zu stark am Vergleichsindex kleben, ausfindig machen und deren Verwaltungsgebühr unter die Lupe nehmen. Uwe Eilers, Vorstand der Geneon Vermögensmanagement in Königstein, nimmt Stellung.