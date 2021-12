Svetlana Kerschner 02.01.2013 Lesedauer: 2 Minuten

Vermögensverwalter über das Börsenjahr 2013: Shanghai Composite vor Dax

Die meisten unabhängigen Vermögensverwalter blicken optimistisch in das neue Börsenjahr, so das Ergebnis einer Studie. Welche Indizes sich ihrer Meinung nach 2013 am besten entwickeln, auf welche Anlageklassen sie im kommenden Jahr setzen werden und wie es mit dem Goldpreis weitergeht.