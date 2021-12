Vermögensverwalter über den Dax-Absturz „In China nach Ursachen zu fragen ist der falsche Ansatz“

DAS INVESTMENT.com: Wie ordnen Sie die heftigen Kursrückgänge am deutschen Aktienmarkt ein? Sehen wir eine fällige Korrektur, die Chancen zum Einstieg bietet oder nachhaltige Trendumkehr?

Georg von Wallwitz: Genauso wie den Aufschwung zu Jahresanfang: Das ist die Volatilität, die man in Kauf nehmen muss, wenn man Aktien hat. Wir sehen es als Kaufgelegenheit, nicht als Beginn eines lang anhaltenden Abschwungs.

Sind die Turbulenzen in China nur der Anlass für Investoren für Gewinnmitnahmen auf breiter Front oder sind sie die fundamentale Ursache des Dax-Einbruchs?