Vermögensverwalter über deutschen Aktienmarkt Dax: 15.000 Punkte sind möglich

Die Bewertungen von Immobilien in den Ballungsgebieten haben sich in vielen Fällen verdoppelt: Vor einigen Jahren wurde zwischen dem 12- und 16-Fachen der Jahresnettomiete für ein gebrauchtes Mehrfamilienhaus gezahlt, nun ist es das 25- bis 35-Fache. Für zehnjährige Bundesanleihen gab es Renditen von fünf Prozent, also die 20-fache Bewertung. Diese Bewertung hat sich trotz Renditen von knapp über null Prozent vervielfacht.

Dax-Anstieg noch moderat

Dagegen liegen die Aktienbewertungen im Dax noch beim moderaten 14-Fachen der Jahresergebnisse der Unternehmen. Ein Wert, der auch in der Vergangenheit bezahlt wurde. Daran kann man erkennen, dass Aktien den Bewertungsanstieg der übrigen Anlagen nicht mitgemacht haben.