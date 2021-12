Vermögensverwalter über die Dax-Korrektur „Man kann wieder anfangen, Value-Titel ins Depot zu nehmen“

DAS INVESTMENT.com: Handelt es sich beim jüngsten Dax-Einbruch um eine fällige Korrektur, die Chancen zum Einstieg bietet oder um eine nachhaltige Trendumkehr?

Andreas Görler:Seit Anfang August summieren sich die Verluste des DAX mittlerweile auf 22 Prozent. Eine Korrektur konnte man erwarten, dass dies dann mit dieser Heftigkeit innerhalb einer Woche passiert, war nach unserer Auffassung nicht so abzusehen.

Der DAX korrigierte zwischenzeitlich um knapp 3.000 vom Rekordhoch im April. Damit sollten die vorausgegangenen Übertreibungen beispielsweise bei Aktien der Automobilhersteller eigentlich abgebaut sein. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Marktes ist auf Basis von Konsensgewinnschätzungen auf ein eher niedriges Niveau von 13 zurückgefallen. Auf diesem Niveau kann man wieder anfangen, Value-Titel ins Depot zu nehmen. Aufgrund der Heftigkeit der Entwicklung und der hohen Volatilität sehen wir noch keine deutliche Trendumkehr in einen grundsätzlich bearischen Markt. Fundamental bleibt uns das Thema China erhalten. Mögliche, wenn auch eher moderate Zinserhöhungen in den USA, negative Entwicklungen in den Schwellenländern, mal wieder Neuwahlen in Griechenland oder Stagnationen in der Wirtschaftsentwicklung der EU-Zone lassen nicht so viel Spielraum, um pauschal zu einem antizyklischen Einstieg zu raten. Wir raten aber insbesondere dem Privatanleger von Verkäufen aus Value-Standardwerten ab, auch wenn es dem ein oder anderen schwer fallen dürfte, dem Herdentrieb zu widerstehen.

Sind die Turbulenzen in China nur der Anlass für Investoren für Gewinnmitnahmen auf breiter Front oder sind sie die fundamentale Ursache des Dax-Einbruchs?

Görler: Internationale Investoren meiden den DAX derzeit überproportional, weil sich seine Vorteile in einer stabilen Konjunktur nun ins Gegenteil verkehren. Der hohe Exportanteil, die überproportionalen Gewinne durch den China-Boom und damit verbundene Abhängigkeit, bewirken nun angesichts der Umstrukturierung der chinesischen Wirtschaftsstruktur und der niedrigeren Entwicklung des BIP-Wachstums eine deutliche Korrektur. Insbesondere an der chinesischen Börse kann natürlich auch die Tatsache relevant sein, dass hier Privatanleger ihre Investments über Kredite gekauft haben und nun verkaufen müssen. Außerdem ist man es in China eher gewöhnt, dass staatliche Eingriffe eine Wirkung erzielen und muss nun feststellen, dass man einen Kapitalmarkt nicht einfach mit Geldspritzen stabilisieren kann. Sicherlich nutzen die Anleger, die immer noch deutlich im Plus sind, solche Situationen aus und nehmen Gewinne mit.