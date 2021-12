Vermögensverwalter über Gold „Ich halte einen Goldpreis von 1.400 Dollar noch in diesem Jahr für wahrscheinlich“

Die jüngsten Goldpreis-Einbrüche seien nur vorübergehend, meint Rainer Beckmann, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Ficon Börsebius Invest in Düsseldorf. In naher Zukunft könnte das gelbe Edelmetall seinen Weg in Richtung des Allzeit-Hochs von 1.921 US-Dollar anstreben.