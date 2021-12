Vermögensverwalter über Gold „Zum Jahresende steigt der Goldpreis in Richtung 1.400 US-Dollar“

Was wird eine Unze Gold am Jahresende kosten? Was ist der ideale Goldanteil in einem defensiven, einem ausgewogenen und in einem chancenorientierten Depot? Und ist Silber eine echte Alternative zu Gold? Diese und andere Fragen beantwortet Andreas Görler, senior Wealth Manager bei der Vermögensverwaltung Wellinvest Pruschke Kalm im Gespräch mit DAS INVESTMENT.com.