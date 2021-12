Vermögensverwalter über Immobilienfonds – Teil 7: „Anleger sollten verkaufen“

: Welchen Immobilienfonds können Sie heute empfehlen bei einem Anlagezeitraum über 10 Jahre in einem ausbalancierten Portfolio?: Aktuell überzeugt uns kein offener Immobilienfonds.: Gibt es Alternativen zu den OIF? Etwa Spezialfonds, Hotel-Fonds, also weniger öffentlich vertriebene und beworbene Produkte, die sie empfehlen können?: Exzellente KG-Fonds wie „Hesse Newman Classic Value 3“ oder auch erstklassige Immobilienaktien.: Offene Immobilienfonds werden an den Börsen mit teilweise hohen Abschlägen gehandelt. Ein Grund zum Kauf? Was empfehlen Sie Anlegern, die in solchen Fonds festsitzen?: Anleger sollten ihre offenen Immobilienfonds verkaufen. Die breiten Portfolios der offenen Immobilien sind nach wie vor schwer zu bewerten. Wir kaufen nicht.: Seit 1. Juli müssen Fondsgesellschaften die KIID (Key Investor Information Document) veröffentlichen. Immobilienfonds wurden jahrelang als risikoarm eingestuft und verkauft. Wie stellt sich das aktuell dar? Welche Probleme können auf Berater zu kommen?: Selbstverständlich sind die formalen Risiken der Berater heute höher. Der offene Immobilienfonds ist nicht risikolos, daher sollte das in dem Anlageberatungsprotokoll entsprechend vermerkt sein.: Wie beurteilen Sie die neuen Haltefristen für OIF im Rahmen des Anlegerschutzgesetzes? Ist das DIE Lösung?: Lediglich ein erster produktiver Schritt. Damit wird zumindest die Sensibilität für die vorhandene Volatilität der Immobilienmärkte gestärkt.: Wie sollten OIF in einem diversifizierten Portfolio künftig allokiert werden?: Vorerst gar nicht, da es bessere, deutlich transparentere Alternativen gibt. Wir arbeiten aber mit Emissionshäusern an Lösungen, die es ab 2012 erlauben, durch OIF bis zu 25 Prozent zu allokieren.: Brauchen Haus- und Wohnungsbesitzer im Hinblick auf eine breite Vermögensaufteilung überhaupt OIF?: Nein, aber sicherlich andere Sachwerte neben Haus- und Wohnungsbesitz.: Wohnen Sie zur Miete oder in der eigenen Immobilie?: Aus Überzeugung zur Miete. Mieten ist in Deutschland vom weltweiten Blick vergleichsweise günstig.: Wo steht Ihr Ferienhaus oder wo sollte es stehen?: Im Norden ganz oben, an nicht reproduzierbarem Standort, sprich: In Kampen auf Sylt.: Mit wem würden Sie eine Wohngemeinschaft gründen?: Das möchte ich lieber für mich behalten.(Interview mit Jürgen Schneider, SRQ Finanzpartner) " Der KanAm Grundinvest wäre unser Favorit (Interview mit Peter Lackamp, Kroos Vermögensverwaltung) " Aktien mit erstklassigen Immobilien sind eine Alternative (Interview mit Gerd Häcker, Huber, Reuss & Kollegen)(Interview mit Ronny Alsleben, Top Vermögen)(Interview mit Christian Gruben, Neue Vermögen)(Interview mit Claus Walter, Freiburger Vermögensmanagement)