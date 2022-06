Vermögensverwalter erläutern 15 Beispiele für Qualitätsaktien

Martin Stötzel ist Geschäftsführer beim Vermögensverwalter Rhein Asset Management, Niederlassung Düsseldorf. | Foto: Rhein AM

Martin Stötzel, Rhein Asset Management:

„Wir sprechen immer dann von Qualitätsaktien, wenn Unternehmen ein zukunftsfähiges und robustes Geschäftsmodell sowie eine führende Marktstellung in nachhaltig profitablem Wachstum kapitalisieren können. Hohe Markteintrittsbarrieren etwa durch spezifisches Know-How, ein großer Marktanteil und eine starke Markenbildung geben ihnen Preissetzungsmacht. All das münden meist in gesteigerter Profitabilität, soliden Bilanzen und hohen Cash-Flows.

Ein Beispiel für eine Qualitätsaktie ist Novo Nordisk, ein führender Hersteller von Diabetes-Präparaten. Das Unternehmen operiert damit bereits seit 90 Jahren in einem echten Wachstumsmarkt. Bestseller sind die Medikamente Ozempic und Victoza, bei denen eine hohe, unelastische Nachfrage besteht. Zudem konnte das Unternehmen gestiegene Rohstoff- und Chemikalienpreise im Zuge von Preiserhöhungen an seine Kunden weitergeben.

Der Insulinspezialist präsentierte zuletzt ein Umsatzwachstum von über 20 Porzent (Q1-2022). Außerdem bietet die Aktie eine hohe Dividendenkontinuität und hat für das Jahr 2022 ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von umgerechnet circa 2,7 Milliarden Euro angekündigt. Auch für die Zukunft ist Novo Nordisk unserer Meinung nach gut aufgestellt. Das Produkt Rybelsus mausert sich bereits zu einem umsatzstarken Topseller. Mit Wegovy hat Novo Nordisk ein Produkt gegen Fettleibigkeit auf den Markt gebracht, welches bereits in den USA einen guten Marktstart hatte.

Anderes Beispiel ist Microsoft, seit mehr als 30 Jahren einer der global führenden Anbieter von Office-Betriebssystemen für Privat- und Firmenkunden. Mit einem Marktanteil von 21 Prozent im globalen Cloud-Geschäft ist Microsoft über die Azure-Cloud einer der drei globalen Marktführer in diesem rasant wachsenden Marktsegment. Durch Marktführerschaften in Bereichen wie Cloud, Betriebssystemen & Gaming-Konsolen verfügt Microsoft über Preissetzungsmacht und generiert sehr hohe Margen und Cashflows. Es kann potenziell erhöhte Preise leichter an die Endverbraucher weitergeben und somit die eigenen Margen stabil halten. Die starke Marktposition im Bereich Gaming baute Microsoft durch die strategische 80-Milliarden-US-Dollar-Akquisition des Spieleherstellers Activision Blizzard weiter aus. Über das aktuell laufende umfangreiche Aktienrückkaufprogramm von 60 Milliarden US-Dollar kann Microsoft die Aktionäre an der starken Ertragskraft und gesunden Bilanz teilhaben lassen.“