Vermögensverwalter und Banken Source mit neuem Betreuer für deutsche Kunden

In seiner Position als Kundenbetreuer für deutsche Banken und Vermögensverwaltern berichtet Ulrich Cord an Ludovic Djebali, Co-Leiter für Europa, Aftika und den Nahen Osten (EMEA-Region).Vor seinem Wechsel zu Source arbeitete Cord Zuvor bei Isarvest. Dort war er für die Beratung von deutschen und österreichischen Privat- und Regionalbanken sowie Vermögensverwaltern bezüglich strukturierter Produkte und ETFs verantwortlich.Cord begann seine Karriere 2008 bei der Großbank HSBC, bei der er Privatbanken und Vermögensverwalter betreute. Danach wechselte er in die Investor Solutions Group, bei der er für das Marketing und die Entwicklung des Pensionsgeschäfts gegenüber Retail-Vertriebspartnern verantwortlich war.