Vermögensverwalter Uwe Zimmer Darum ist eine Anlage in Rohstoffe momentan aussichtsreich

Es ist schon eine Weile her, dass man gute Nachrichten von Rohstoff- oder Minenkonzernen hörte. Die steigenden Preise für Rohstoffe lassen die Unternehmen aber mutiger werden, sie investieren in Förderung und Produktion. Die richtige Zeit auch für Anleger?Am sichtbarsten ist immer der Goldpreis: Er ist seit Dezember 2015 von etwa 1.050 auf jetzt um die 1.300 Dollar je Unze geklettert. Ein gewaltiger Sprung, der Goldbesitzer freut. Solide Gewinne bedeutet das aber vor allem für die Goldminen – und deren Aktionäre. Und so lässt sich das auch für andere Rohstoffe durchrechnen: Gewinner sind die Produzenten.Und die werden mutiger: Glencore, BHP und Rio Tinto haben angekündigt, mehr Geld in Exploration und Förderung zu stecken. Nach den vielen Meldungen über verschobene oder ganz aufgegebene Projekte ist das ein echter Fortschritt. Die Frage aber bleibt, wie sich die Weltkonjunktur entwickelt und damit auch die langfristige Nachfrage nach Rohstoffen.In den vergangenen Jahren hatte Chinas Rohstoffhunger erst die Preise stark steigen lassen. Eine Abkühlung der Konjunktur dort hatte aber gleich einen Preisverfall zur Folge. Allerdings hat sich China bei manchen Rohstoffen durch langfristige Verträge einen direkten Zugang zu Rohstoffen gesichert, etwa durch Beteiligungen an Projekten in Afrika, zu denen dann auch gleich die gesamte Infrastruktur geliefert wird. Derzeit sind die Aussichten für Chinas Konjunktur auch noch durchwachsen, aber in manch anderem Teil der Welt gewinnt die Konjunktur an Fahrt, etwa in Indien.So ist vorstellbar, dass die jüngste Preiserholung bei den Rohstoffen etwas länger andauert, ohne in einen überhitzten Boom zu münden. Und das sind gute Aussichten für Rohstoffwerte. Denn Berechenbarkeit ist es immer wieder, was Investoren suchen. Lieber etwas weniger Wachstum, dafür aber beständig.Die Börse hat diese Geschichte bereits honoriert. Die Kurse vieler Rohstofftitel sind bereits stark gestiegen. Lohnt sich hier der Einstieg noch oder sind die Aktien bereits zu teuer? Wenn der Anstieg der Rohstoffpreise anhält oder sich sogar leicht abschwächt, werden die Rohstoffproduzenten nach Jahren der Dürre wieder solide Gewinne erwirtschaften können. Schließlich haben sie unrentable Minen und Produktionen geschlossen oder stillgelegt, Projekte verschoben. Sie starten also von einem gesünderen, niedrigeren Niveau aus – das sollte ihnen und den Aktienkursen helfen.