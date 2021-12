Bloomberg 13.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Vermögensverwalter warnen Darum ist die Lage an den Börsen so gefährlich

Ungewöhnliches passiert derzeit an den Märkten. In einer Zeit, in der die Preise für risikoreiche Aktiva - wie etwa Aktien, Rohstoffe, Ramsch-Anleihen oder Währungen aus Schwellenländern - auf die höchsten Stände in Monaten steigen, klettern auch sichere Häfen wie Gold, Staatsanleihen oder der Schweizer Franken.