Vermögensverwalter warnt 2016 - ein Horrorjahr?

Deutlich steigende Zinsen sind aber Gift für die Aktienmärkte, die sich dann auch Gedanken über die Finanzbranche machen dürften. Denn der eine oder andere Effektenkredit ist plötzlich als problematisch einzustufen. In den USA kommt hinzu, dass die Aktienkäufe mit 471 Milliarden US-Dollar (Okt. 2015) deutlich höher kreditfinanziert sind, als in den Crashjahren 2000 (278 Milliarden US-Dollar) und 2007 (381 Milliarden US-Dollar). Inwieweit die Kurse einbrechen, wird von einem weniger bekannten Teil der Kapitalmärkte entschieden: den Derivaten! Dieser Markt hat sich auf circa 750 Billionen US-Dollar aufgebaut.Die amerikanische Fed wird mit einer Rücknahme der Zinserhöhung und einem vierten Quantitative Easing reagieren. Die Anleger werden ihr Vertrauen in den US-Dollar revidieren. Er wird schwach und verliert seinen Status als sicherer Hafen. Diese Rolle wird plötzlich wieder von den Edelmetallen übernommen, die einen kräftigen Preisanstieg erfahren.Nachdem klar ist, dass am Ölmarkt das Angebot aus der Fracking-Industrie massiv einbricht, steigt dort plötzlich der Preis. In dessen Windschatten erholen sich die anderen Rohstoffpreise. Dadurch wird der zunächst noch verhaltene Anstieg der Inflationsrate verstärkt und übersteigt das Ziel von zwei Prozent. Zinserhöhungen der Notenbanken sind in diesem Umfeld undenkbar. Fast alle Marktteilnehmer liegen falsch. Fast wie immer.Hier will ich meinen Gedankengang enden lassen. Auch wenn der Domino Day als Gedanke nicht mehr tabu ist: Ich bin Optimist und es wird ja nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber das Szenario ist logisch, an der Börse denkbar und unerfreulich, ja fast Horror. Sie müssen es auch nicht glauben. Aber Sie sollten darauf vorbereitet sein.