Vermögensverwalter zum Brexit „Am Tag nach dem Brexit könnte der Dax 500 Punkte fallen“

Nein, ich erwarte, dass die Mehrheit der Briten für den Verbleib in der EU stimmen wird.Meines Erachtens dürfte er um rund 300 bis 500 Punkte nachgeben.Am härtesten dürfte es Exportwerte treffen.Wir sichern uns gar nicht ab, weil wir eine relativ hohe Cash-Quote haben.Theoretisch ja, wobei die Kurse kurz ansteigen und dann kommt die Ernüchterung, weil es ja noch die anderen Probleme gibt: Negativzinsen, kaum Inflation, seit 2008 ein fragiles Finanzsystem, politische Risiken, US-Wahlen, die FED, relativ geringes Wachstum, Stress der Nato mit Russland nach der Krim-Krise, die angespannten Beziehungen Europas zur Türkei aufgrund der Flüchtlingspolitik, Wachstumssorgen in China, IS und Terror an sich sowie die Gefahr von Anschlägen in Europa...Keines von beiden. Wahrscheinlich ist der gesunde Menschenverstand am zuverlässigsten.