Vermögensverwalter zum Brexit „Der Dax dürfte im Falle eines Brexit gar nicht mehr fallen“

Ich gebe gerne zu, dass ich unsicher bin, aber letztendlich kommt der Brexit nicht.Der Dax dürfte gar nicht mehr sinken, weil die jetzige Schwächephase einen möglichen Brexit schon vorweg nimmt. Zwar könnte der Dax dann im Tagesverlauf stark schwanken, aber crashartige Verluste dürften am Folgetag nicht mehr eintreten.Alle Finanztitel sind gefährdet. Gerade Großbanken mit großem London-Exposure sollte man genauer betrachten. Bei solchen Häusern kann man überhaupt nicht abschätzen, was die organisatorischen und regulatorischen Folgen sind. Am besten meidet man dann diese Aktien für eine bestimmte Zeit.Wir sind schon seit langer Zeit vorsichtig, da uns der Mix aus verschiedenen Risiken wie zum Beispiel Zinsen, China, Öl und Brexit nicht gefällt. Abgesehen von einem kompletten Aktienverkauf oder einen partiellen Goldanteil gibt es kaum kluge und liquide Strategien gegen die Marktschwankungen bei einem Brexit.Wer auf ein kurzfristiges Aufatmen der Börse setzt, kann dann für ein paar Tage investieren. Dass die Börsen aber zusehends immun gegen gute Nachrichten sind, zeigen doch die jüngsten Zinsmaßnahmen der EZB. Habe solche Maßnahmen noch am Anfang die Börsen auf Wochen beflügelt, so gibt es inzwischen lediglich eine kleinere Tagesschwankung.Wenn man überhaupt solchen Quellen vertraut, dann zumindest den englischen Buchmachern, da sie auch Komponenten wie das Sicherheitsdenken der Befragten in die Ergebnisse einbeziehen.