Vermögensverwalterkolumne Hat Gold seinen Glanz verloren?

Der aktuelle Kurs von Gold liegt bei 1.095 US-Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm). Besonders aus Goldfonds sind erhebliche Mittel abgezogen worden. Kritische Stimmen betonen immer wieder, dass Gold keinen Ertrag bringt, nur wenig industriellen Nutzen besitzt und von der Bereitschaft des Menschen lebt, Gold einen besonderen Wert beizumessen.Gold hat seinen Nimbus als sicherer Hafen und Krisenwährung verloren. Der Goldpreis hat nicht mehr positiv auf politische Krisen oder Wirtschafts- und Währungsprobleme reagiert. Der starke US-Dollar, die geringen Inflationssorgen und die bevorstehende Leitzinswende in den USA, die die Opportunitätskosten der Goldhaltung erhöhen würde und den US-Dollar noch stärken könnte, sind eher belastende Faktoren für den Goldpreis.In den Wirtschaftsmedien kursieren im Moment fast nur noch negativ gestimmte Artikel mit düsteren Prognosen über die künftige Goldpreisentwicklung. Auch die Goldanalysten der Banken sind in der überwiegenden Mehrheit auf rückläufige Goldkurse eingestellt. Die niederländische ABN Amro-Bank geht von Jahresschlusskursen beim Gold von 1000 US-Dollar aus, Ende 2016 soll er sogar nur noch 800 US-Dollar betragen. Auch die amerikanische Investmentbank Morgan Stanley sieht in ihrem Worst-Case Szenario den Goldpreis auf 800 Dollar sinken. Die Deutsche Bank schätzt den fairen Goldwert auf 750 Dollar.Der ehemalige Rohstoff-Portfoliomanager der TCW Group Claude Erb, glaubt sogar, dass der Goldpreis seinen momentan gerechtfertigten Kurs von 825 Dollar bis zu einem Tiefststand von 350 Dollar überschießen könnte. Diese extrem pessimistische Stimmung erinnert im umgekehrten Maße an die euphorische Haltung der Analysten bei Erreichung der Höchststände im Gold von 1920 Dollar im September 2011, als Prognosen von 2000 bis 5000 Dollar die Runde machten. Die Situation verdeutlicht sich durch einen Blick auf die Grundelemente der Preisanalyse (Angebot und Nachfrage).Im ersten Quartal 2015 betrug die gesamte Goldnachfrage 1.079 Tonnen, die sich aus den Bereichen Schmuck (601 Tonnen), Barren und Münzen (253 Tonnen), börsengehandelte Fonds (26 Tonnen), Industrie (80,4 Tonnen) und Zentralbanken (119 Tonnen) zusammensetzte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal bedeutet dies einen leichten Rückgang der Goldnachfrage von einem Prozent. Das Goldangebot lag mit 1.089 Tonnen leicht über der Goldnachfrage.Manche Experten schätzen, dass bei etwa 1.100 US-Dollar eine Preisuntergrenze liegt, da dies im Schnitt den Gesamtkosten der Goldförderung für eine Unze entspricht. Bei dauerhaft niedrigeren Notierungen müssten immer mehr Goldminen ihre Produktion einstellen.China ist der weltgrößte Goldproduzent. Die Goldreserven der großen Nationen betragen: USA (8.134 Tonnen), Deutschland (3.384 Tonnen), Frankreich (2.435 Tonnen), China (1.658 Tonnen), Russland (1.150 Tonnen), Schweiz (1.040 Tonnen), Indien (558 Tonnen) und Großbritannien (310 Tonnen). In 2014 haben die Zentralbanken ihre Nettogoldkäufe auf 477 Tonnen erhöht.Für eine höhere Preisbewertung des Goldes spricht die Knappheit des Gutes, das – im Gegensatz zu nationalen Währungen – nicht beliebig, je nach Gutdünken der jeweiligen Zentralbanken, vermehrbar ist. Die Goldvorräte auf der Welt werden auf 183.600 Tonnen geschätzt. In Form eines Würfels gepackt besäße dieser eine Kantenlänge von 21 Metern.Gold hat schon immer aus Diversifikationsgründen seine Existenzberechtigung in den Portfolios der Anleger gehabt. Sollten in naher Zukunft die Zinsen tatsächlich steigen, werden sich die Investoren eine Geldanlage in Anleihen besonders überlegen müssen, damit sie keine Kursverluste erleiden. Wird es tatsächlich zu inflationären Tendenzen kommen, wird Gold seine Rolle als Absicherung gegen Kaufkraftverluste erfüllen.Durch die ständig steigende Überschuldung der Weltwirtschaft wird die Bedeutung von Gold als stabiler Währungsersatz zunehmen. Gold könnte auch steigen, wenn es wieder zu politischen oder wirtschaftlichen Krisen kommt. Aus technischer Sicht spricht kurzfristig für Gold, dass Gold überverkauft ist und die kommerziellen Goldhändler ihre Netto-Shortpositionen stark abgebaut haben, das heißt, dass sie eine Preisabsicherung nach unten nicht mehr für notwendig erachten. Außerdem sind die saisonalen Preistendenzen in der zweiten Jahreshälfte historisch betrachtet nach oben gerichtet.