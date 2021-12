Vermögensverwaltung Deutsche Bank will unter die Top Five der globalen Wealth Manager

Die größte deutsche Bank werde kontinuierlich investieren in Reaktion auf ein immer schwierigeres Umfeld bei Aufsichtsbehörden und Kontrollen, erläuterte Fabrizio Campelli, Leiter der Vermögensverwaltungssparte der Bank, in einer Mitteilung an die Mitarbeiter, die Bloomberg vorliegt. Eine Sprecherin der Deutschen Bank bestätigte den Inhalt der Mitteilung.Die Deutsche Bank will ihr Ziel einer höheren Profitabilität mit den Bemühungen in Einklang bringen, eine Wiederholung des Fehlverhaltens der Bank und einiger ihrer Kunden zu verhindern, dass die Kapitalniveaus beeinträchtigt und die Bank zum am niedrigsten bewerteten Kreditinstitut weltweit gemacht hat.Im November teilte die Bank mit, sie würde ihre Abläufe für die Gewinnung neuer Kunden überprüfen. Co- Vorstandsvorsitzender John Cryan will die Kontrolle über die Bank verstärken.Im Oktober hatte die Bank erklärt, sie gehöre zu den zehn größten globalen Vermögensverwaltern. Die Londoner Beratungsfirma Scorpio Partnership stuft die Deutsche Bank als die zwölftgrößte Vermögensverwaltung weltweit ein, basierend auf dem verwalteten Kapital per Ende 2014. Diese Rangliste beinhaltet auch US-Gesellschaften, die nicht global tätig sind.Cryan, der im Juli den Posten des Co- Vorstandsvorsitzenden von Anshu Jain übernahm, hat den von seinem Vorgänger zusammengelegten Bereich Asset & Wealth Management wieder aufgespalten.Die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank wird in vier Regionen aufgeteilt, wie aus dem Memo hervorgeht. Joachim Häger wird für Deutschland zuständig sein, Marco Bizzozero für den Rest Europas, den Nahen Osten und Afrika, Chip Packard wird den Bereich in Nord- und Südamerika leiten und Ravi Raju in der Region Asien-Pazifik.