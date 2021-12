Vermögensverwaltung im Niedrigzinsumfeld „Wir zwängen keinen Kunden in das Risiko“

: Das ist für uns eine sehr zentrale Frage, da wir überwiegend konservative Anlagestrategien verfolgen und somit übergewichtet konservative Anleger haben. Hier wird der Spagat zwischen Rendite und Risikoneigung sehr offensichtlich. Die Zeiten wo sichere Geldanlagen gute oder akzeptable Renditen abgeworfen haben, sind längst vorbei. Auf der einen Seite generieren wir sehr gute Mandate, da der Anlagelaie hier doch überfordert ist, auf der anderen Seite sind wir in der Bringschuld gegenüber dem Kunden.Wir gehen in der Praxis so vor, dass wir uns mit dem Kunden zusammensetzen und den Maßanzug für das jeweilige Depot gemeinsam erarbeiten. Hier werden ganz feingliedrig die persönlichen Risikoneigungen erarbeitet. Einem extrem risikoaversen Kunden werden die klaren Konsequenzen aufgezeigt, was am Ende auch bedeuten kann, dass man keine Anlage unternimmt. Das ist langfristig natürlich auch keine Lösung, wir zwängen aber keinen Kunden in das Risiko und wenn das Risiko noch so gering erscheint. Wahrheit und Klarheit!Die Eurokrise wird nach wie vor skeptisch beobachtet, die damit verbundene Währungsstabilität auch. Hauptfragen sind natürlich „normale“ Anlagefragen mit normalen Renditen, wie bereits ausgeführt eine sehr dünne Gradwanderung wird.Auf Grund der Not, wird der konservative Anleger oft in die risikoträchtige Anlage Aktien gepackt, ob über Mischfonds oder andere Anlagealternativen, hier sehen wir ein gewisses Risikopotenzial. Nur mangels Schnee packt der Skiläufer ja nicht gleich die Badehose ein und geht an Strand. Als interessante Märkte in der derzeitigen Marktsituation sehen wir die Anlagen in Discountzertifikaten.Die Nachfrage steigt auch hier aus der Not, jedoch überwiegt oft die Intransparenz dieser Anlagen und die Skepsis der Anleger hält doch einige Anleger davon ab, zu Recht wie wir meinen.Wir selbst halten auch Goldanlagen in den Depots, obwohl der Trend der letzten ein bis zwei Jahren eher negativ war, halten wir das Investment in diesen turbulenten Zeiten für angebracht. Wichtig ist nur zu wissen, dass man die Position eventuell auch als Gegenstabilisator im Depot ansehen sollte. Das heißt: wenn die Anlagen nach oben gehen, wird das Gold eher abgeben. Sollten die Krisen wieder gespielt werden, wird das Gold im Depot für Ausgleich sorgen.