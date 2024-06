Wir verfügen über eine vielfältige und umfangreiche Expertise in den Bereichen Vermögensverwaltung, Vermögensgestaltung, Immobilienservice, Vorsorgeberatung, Stiftungstreuhand und Privatsekretariat. Unsere 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den drei Standorten Berlin, Frankfurt und im Allgäu sind erfahrene Spezialisten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet und zeichnen sich neben einer objektiven, unabhängigen Beratung und einer jahrelangen, internationalen Expertise durch ein hohes persönliches Engagement aus.

Hansen & Heinrich: Philosophie

Hören, handeln, halten – diese drei Worte beschreiben unsere Firmenphilosophie seit unserer Gründung. Wir bieten unseren Mandanten finanzielle Orientierung und exzellente Leistungen, um dauerhaft Mehrwerte in Form von Kapital, Zeit und Sicherheit zu schaffen. Damit wir dieses Ziel gemeinsam erreichen, hören wir zunächst einmal ganz genau zu. Sobald wir die individuelle Situation verstanden haben, handeln wir stets im Sinne unserer Mandanten und tun alles dafür, unseren Mandanten und Partnern ein hohes Maß an finanzieller Zuversicht und Sicherheit zu bieten. Dabei versprechen wir nichts, was wir nicht halten können – und halten, was wir versprechen. Unsere Betreuung ist dabei ebenso professionell wie persönlich, was ein tiefes gegenseitiges Vertrauen für gemeinsame Entscheidungen schafft.

Hansen & Heinrich: Vermögensverwaltung

So individuell wie die Situation unserer Mandanten, sind unsere diskretionären und langfristig ausgerichteten Vermögensverwaltungsstrategien. Diese werden regelmäßig hinsichtlich der aktuellen Marktverhältnisse sowie der individuellen Lebenssituation und Ziele unserer Mandanten überprüft und bei Bedarf angepasst.

Im Jahr 2014 wurden zusätzlich die Hansen & Heinrich Managed Depots aufgelegt. Hier können Mandanten aus vier fondsbasierten Vermögensverwaltungsstrategien wählen. Des Weiteren wird das Angebot durch drei Investmentfonds abgerundet. Der Hansen & Heinrich Universal Fonds ist ein globaler Aktienfonds, der je nach Marktlage Stillhaltergeschäfte beimischt und so Kursschwankungen signifikant glätten kann.

Außerdem beraten wir den Hansen & Heinrich Stiftungsfonds, der ursprünglich für unsere Stiftungsanleger konzipiert wurde. Sein Ziel ist es, bei geringen Schwankungen kontinuierliche Erträge zu generieren und das anvertraute Kapital langfristig zu erhalten. Ein externes ESG-Controlling stellt dabei sicher, dass der Fonds strenge Ethik- und Nachhaltigkeitsstandards erfüllt. Seit Juni 2022 ist der Hansen & Heinrich Stiftungsfonds auch für Privatanleger investierbar.

Der WoWiVermögen ist insbesondere an den Bedürfnissen von institutionellen Investoren und defensiv orientierten Privatanlegern ausgerichtet, die eine attraktive Alternative zur Anlage ihrer Liquidität suchen, dabei aber eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Verfügbarkeit anstreben.

Hansen & Heinrich: Unternehmensgruppe

Um Mandanten auch jenseits unserer Kernkompetenz Vermögensverwaltung betreuen zu können, wurde im Jahr 2004 die Hansen & Heinrich Vorsorgeberatung GmbH gegründet. Zum Dienstleistungsspektrum gehören die private und betriebliche Altersvorsorge ebenso wie Finanzierungen oder die Beratung hinsichtlich des individuellen Versicherungsbedarfs.

Mit dem Hansen & Heinrich Privatsekretariat halten wir unseren Klienten seit 2010 den Rücken frei, indem wir sie von eingehenden Briefen, Rechnungen und Dokumenten entlasten, organisatorische sowie verwaltungstechnische Aufgaben übernehmen und auf diese Weise kostbare Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens verschaffen.

Seit 2011 werden Immobilieninvestoren von der Hansen & Heinrich Immobilienservice GmbH unterstützt. Das Angebot reicht vom Erwerb über die Finanzierung und die Verwaltung bis hin zum Verkauf von Objekten. Gemeinsam mit dem Mandanten definieren wir die Ziele zur Sicherung und Steigerung des Wertes des Eigentums – und begleiten sie professionell und zuverlässig dorthin.

Viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind ehrenamtlich in verschiedensten Funktionen in Stiftungsgremien aktiv. 2017 wurde die Hansen & Heinrich Stiftungstreuhand GmbH gegründet und die angebotenen Dienstleistungen reichen von der Gründung einer Stiftung über die Verwaltung bis hin zur Kommunikation mit den Behörden.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Bei einer Anlage in einen Fonds handelt es sich um eine risikobehaftete Anlage, so dass die Anleger des Fonds einen Wertverlust bis zu einem Betrag erleiden können, der einem Totalverlust des gesamten in die Anteile an dem Fonds investierten Kapitals entspricht. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger über eine angemessene und ausreichende Liquidität verfügen, um einen Totalverlust ihrer Anlage in den Fonds wirtschaftlich tragen zu können. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte der Anleger auch die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte hinsichtlich der Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt dargestellt sind, berücksichtigen. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des H&H Stiftungsfonds können dem Webdokument entnommen werden. Dieses finden Sie unter https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A3DD911/downloads.