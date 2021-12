Vermögensverwaltung mit Policen: „Vertrauen ist wichtiger als der 100. Fonds“

DAS INVESTMENT.com: Sie sagen Versicherungskunden sind heutzutage oft überfordert. Warum?



Stefan Giesecke: Schauen Sie Sich alleine mal die Zahl von wählbaren Fonds in modernen Fondspolicen an. Zum Teil haben Kunden die Möglichkeit, aus über 100 Fonds ein eigenes Depot innerhalb ihres Versicherungsmantels zusammenzustellen. Aber auf welche Fonds setzen? Und wann in einen Markttrend einsteigen beziehungsweise rechtzeitig wieder aussteigen? Das wissen die wenigsten Kunden. Sie brauchen jemanden, der ihnen diese Entscheidungen abnimmt.



DAS INVESTMENT.com: Deshalb setzen Sie in Ihrem neuen Produkt auf die Expertise von Vermögensverwaltern?



Giesecke: Genau. Statt der Fonds steht beim Friends Planinvest, der zum 1. November auf den Markt kommt, die Dienstleistung im Vordergrund: Professionelle Vermögensverwalter übernehmen das Portfoliomanagement für die Kunden. Und zwar Profis, die sonst nur sehr große Vermögen betreuen. Die Versicherten müssen sich nur entscheiden, welchem der vier Vermögensverwalter sie am meisten zutrauen.

