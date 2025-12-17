Alexander Komann und Christian Baumanns haben sich als Vermögensverwalter selbstständig gemacht. Wie der Übergang verlief und welche Rolle für sie das Haftungsdach spielt.

Christian Baumanns (l.) und Alexander Komann haben sich im vergangenen Sommer mit dem Unternehmen Schmidbauer Asset Consulting selbstständig gemacht.

Alexander Komann und Christian Baumanns kommen ursprünglich aus dem Bankenkosmos. 2025 gründeten sie ihre eigene Vermögensverwaltung Schmidbauer Asset Consulting und gingen dafür unter das Haftungsdach von Inno Invest. Im Interview berichten sie über ihre Motivation und Erfahrungen beim Übergang in die Selbstständigkeit.

DAS INVESTMENT: Herr Baumanns, Herr Komann, Sie waren viele Jahren im Bank- und Vermögensverwaltungsgeschäft tätig und haben jetzt ein eigenes Unternehmen gegründet. Warum haben Sie dafür ein externes Haftungsdach gewählt?

Alexander Komann: Weil es realistisch ist. Eine eigene Lizenz lohnt sich erfahrungsgemäß erst ab rund 500 Millionen Euro Assets under Management. Vorher wäre der Aufwand unverhältnismäßig. Das Haftungsdach ermöglicht uns, als Vermögensverwalter eigenständig zu agieren, ohne die gesamte regulatorische und juristische Last allein tragen zu müssen. Compliance ist heute ein Fulltime-Thema. Das hätten wir als Start-up nicht stemmen können.

Christian Baumanns: Der Gedanke war: Wie schaffen wir es, unternehmerisch frei zu sein und gleichzeitig rechtlich sauber aufgestellt zu bleiben? Das Haftungsdach war die einzige vernünftige Lösung. Und: Es funktioniert. Wir können uns auf Kunden und Portfolios konzentrieren. Die regulatorische Infrastruktur liefert das Haftungsdach.

DAS INVESTMENT: Nach welchen Kriterien haben Sie sich Haftungsdächer angesehen, was war Ihnen wichtig?

Komann: Wir haben uns für die Selbstständigkeit entschieden, weil wir weg wollten vom Modell „Finanzvertrieb“ und dem reinen Produktverkauf. Beim Private Banking in Großbanken, aber auch bei großen Vermögensverwaltungen, bleibt echte Kundenbetreuung seit Jahren auf der Strecke. Wir möchten als Selbstständige unseren Kunden individuelle Beratung ohne Vertriebsdruck anbieten. Das war die Erwartung, die wir auch an das Haftungsdach hatten.

Baumanns: Die Schmidbauer Asset Consulting hat den Charakter einer Manufaktur. Wir haben uns einen Partner gewünscht, der unser individuelles Geschäftsmodell mitgehen kann. Idealerweise wollten wir alles mit einem einzigen Ansprechpartner klären und unsere Anforderungen in die Vertragsgestaltung einbringen. Wir hatten auch die Hoffnung, dass er oder sie uns zügig durch den Prozess führt, ohne allzu viele formale Schleifen. Bei einem Zwei-Mann-Unternehmen geht es ja auch um Effizienz!

Komann: Besonders wichtig war uns, dass wir wirklich frei investieren können. Aktieneinzeltitel, Einzelrenten, ETFs, alles. Außerdem wollten wir unseren Kunden einen einfachen und Prozess bieten.

DAS INVESTMENT: Wie hat sich Ihre Entscheidung für das Haftungsdach auf Ihre Arbeitspraxis ausgewirkt?

Komann: Sie hat vieles vereinfacht. Das Haftungsdach übernimmt komplexe Themen, von der Compliance-Schulung bis zur Dokumentation, wir können uns auf die individuelle Vermögensverwaltung konzentrieren. Gleichzeitig behalten wir alle Kundendaten in eigener Hoheit.

Baumanns: Die Kunden profitieren auch davon. Sie sind über zwei Vertragspartner abgesichert: die Depotbank und das Haftungsdach. Das schafft Vertrauen. Außerdem erleben sie eine Geschwindigkeit, die sie aus Banken gar nicht kennen.

DAS INVESTMENT: Wie verlief der Übergang in die Selbstständigkeit organisatorisch?

Baumanns: Sehr schnell. Nach dem Start im Juli waren innerhalb von etwa zwei Wochen alle Depots aktiv, nach einem Monat lief der operative Betrieb bereits fast reibungslos.

Komann: Unsere klare Aufgabenteilung hat geholfen: Christian Baumanns betreut und akquiriert Kunden, ich koordiniere die Themen Backoffice, Verträge und Schnittstellen. Das macht uns effizient. Gerade in der Anfangsphase war das entscheidend.

DAS INVESTMENT: Was bedeutet es für Ihre Kunden, dass Sie nun selbstständig und unter einem Haftungsdach arbeiten?

Baumanns: Vor allem Flexibilität und Transparenz. Wir sind keine Bank mit standardisierten Strategien, sondern gestalten Portfolios individuell. Der Kunde hat weiter den vollen Depotzugriff bei seiner Bank, sieht Kosten, Bewegungen, Berichte. Nur die Struktur dahinter ist jetzt schlanker.

Komann: Und sie merken die Erreichbarkeit. Wenn uns ein Kunde zum Beispiel einmal am Wochenende schreibt, bekommt er eine Antwort. Diese Nähe ist unser großer Mehrwert für den Kunden. Sie ist auch deshalb möglich, weil uns das Haftungsdach von Administration und Formalismus entlastet.

DAS INVESTMENT: Hat der Schritt in die Selbstständigkeit trotz dieser Struktur auch Risiken mit sich gebracht?

Komann: Natürlich. Wir haben sichere Positionen aufgegeben, um ein Unternehmen zu gründen. Aber durch das Haftungsdach war das Risiko kalkulierbar. Wir mussten keine ganze Compliance-Abteilung finanzieren, sondern konnten klein und gleichzeitig professionell starten.

Baumanns: Wir hatten das genau durchgerechnet. Das Schöne ist: Es sind uns mehr Kunden gefolgt, als wir erwartet hatten. Das zeigt, dass Vertrauen stärker wirkt als jede Marke. Inzwischen verwalten wir ein hohes zweistelliges Millionenvolumen, alles ist organisch gewachsen.

DAS INVESTMENT: Wie kam es, dass Ihnen Kunden folgen konnten? Gibt es da nicht Regularien, die das verhindern?

Komann: Der Kunde gehört niemandem, außer sich selbst. Aber natürlich ist da immer die Frage: Was darf ich dem Kunden überhaupt erzählen? Unser Vorteil war, dass Kunden uns schon seit Jahren folgten. 90 Prozent der Mandanten, die wir im Angestelltenverhältnis vor der Selbstständigkeit betreut haben, hatten wir von vorhergehenden Positionen mitgebracht. Sie folgen uns schon seit Jahren. Sie kamen mit uns, sie gingen mit uns. So etwas zu unterbinden, käme einem Wettbewerbsverbot gleich.

Baumanns: Aber es gibt natürlich Regularien. Man muss warten, bis man bestimmte Informationen weitergeben darf. Was geht und was nicht geht, hängt auch von der Position und dem Arbeitsvertrag ab. Für Geschäftsleitungen lassen sich da vertraglich mehr Hürden einbauen. Aber wenn Sie einen normalen Vermögensverwaltungsvertrag haben, kann Ihnen keiner den Wettbewerb verbieten.

DAS INVESTMENT: Wie wichtig ist Technologie für Ihr Modell?

Komann: Zentral. Bei unserem Haftungsdach sind CRM, Reporting, Abrechnung und das Ordering gebündelt, und das Haftungsdach hilft auch beim Onboarding. Wir konnten aber auch eigene Ideen einbringen – etwa das Stammnummernverfahren, das Vertragsprozesse beschleunigt.

DAS INVESTMENT: Was ist genau das Stammnummernverfahren - erläutern Sie mal bitte.

Komman: Manchmal ist es ja so, dass man für einen Mandanten mehrere Strategien fährt, zum Beispiel eine Aktien- und eine Rentenstrategie. Wir wollten, dass unsere Kunden dafür nicht unterschiedliche Verträge mit uns schließen müssen. Denn wenn das Risikoprofil des Mandanten über alle Strategien gleichbleibt, genügt doch ein Vertrag. Der Kunde erhält eine Stammnummer, unter der alle Strategien laufen. Unseren Gesprächspartnern beim Haftungsdach leuchtete das ein, und es wurde für uns so programmiert.

DAS INVESTMENT: Wie ist Ihr Fazit nach den ersten Monaten?

Baumanns: Der Schritt in die Selbstständigkeit und die Entscheidung für das Haftungsdach waren absolut richtig. Wir haben die Freiheit, so zu arbeiten, wie wir es für richtig halten. Und die Motivation ist wieder da; das spüren auch die Kunden.

Komann: Wir wachsen gesund durch Empfehlungen. Das zeigt, dass unser Ansatz funktioniert. Und regulatorisch sind wir durch das Haftungsdach gut aufgehoben. Das gibt uns ein gutes Gefühl.

Über die Interviewten:

Christian Baumanns ist Gründer und Geschäftsführer der Schmidbauer Asset Consulting GmbH mit Sitz in München. Nach dem Studium startete er seine Laufbahn bei der Hypobank. Anschließend war er viele Jahre in leitender Funktion bei einer Tiroler Privatbank in München tätig.

Alexander Komann kommt ebenfalls aus dem klassischen Privatkundengeschäft und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Vermögensanlage. Beide arbeiteten zuletzt gemeinsam bei einer großen deutschen Vermögensverwaltung.