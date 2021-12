Vermögensverwaltungs-Analyst über die Dax-Korrektur „Bisher ist nichts Außergewöhnliches passiert“

DAS INVESTMENT.com: Wie ordnen Sie die heftigen Kursrückgänge am deutschen Aktienmarkt ein?

Alexander Kovalenko: Trotz der Heftigkeit der Tagesmarktbewegungen ist aus unserer Sicht an den europäischen beziehungsweise nordamerikanischen Börsen bisher noch nichts Außergewöhnliches passiert. Viele Börsianer nutzen wohl die schlechten Nachrichten, um die aufgelaufenen Gewinne aus den letzten Jahren zu realisieren.





Handelt es sich beim jüngsten Dax-Einbruch um eine fällige Korrektur, die Chancen zum Einstieg bietet oder um eine nachhaltige Trendumkehr?