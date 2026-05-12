Das LG Düsseldorf hat die Klage von Verona und Franjo Pooth gegen ihren Versicherungsmakler abgewiesen. Das Ehepaar konnte eine Falschberatung nicht nachweisen.

Verona Pooth, die zusammen mit ihrem Mann Franjo ihren Versicherungsmakler auf Schadensersatz verklagte, ist nun vor Gericht gescheitert.

Das Landgericht Düsseldorf hat am 11. Mai 2026 die Klage von Verona und Franjo Pooth gegen ihren ehemaligen Versicherungsmakler abgewiesen (Aktenzeichen: 9a O 382/24).

Einbruch an Heiligabend 2021

Der Rechtsstreit geht auf einen Einbruch vom 24. Dezember 2021 zurück. Mindestens vier Täter drangen in die Villa der Pooths im Düsseldorfer Vorort Meerbusch ein, während die Familie den Abend bei der Schwiegermutter verbrachte. Die Einbrecher entwendeten unter anderem einen Tresor mit Schmuck. Den entstandenen Gesamtschaden beziffert Verona Pooth auf rund 1,3 Millionen Euro, darunter ihren Hochzeitsschmuck. Die Täter wurden nie identifiziert; die Ermittlungen wurden im Juli 2022 eingestellt.

Die Helvetia Versicherung regulierte den Schaden nur teilweise: 975.000 Euro wurden laut Medienberichten erstattet. Den verbleibenden Betrag verweigerte die Helvetia mit Verweis auf eine festgestellte Unterversicherung – und kündigte den Vertrag anschließend.

Vorwurf: Falschberatung durch Makler

Verona und Franjo Pooth verklagten daraufhin die Düsseldorfer Maklerfirma B+W Assekuranzmakler auf 675.000 Euro Schadensersatz. Der Vorwurf: Geschäftsführer Dietmar B., der die Pooths nach eigenen Angaben über ein Jahrzehnt betreut hatte, habe die Versicherungssumme nicht an den steigenden Wert der Schmucksammlung angepasst. Pooth erklärte vor Gericht, sie habe ihre Pflichten als Versicherungsnehmerin vollständig erfüllt und jedes Schmuckstück mit Quittungen, Zertifikaten und datierten Fotos belegen können.

Der Makler wies die Vorwürfe zurück. Seine Anwältin argumentierte: Versicherbar seien nur Gegenstände, die auch gemeldet worden seien. Neuanschaffungen und Wertsteigerungen hätten der Maklerfirma mitgeteilt werden müssen.

Beweislast bei den Klägern

Das Gericht hatte bereits beim ersten Verhandlungstermin am 2. März 2026 signalisiert, dass die Beweislast möglicherweise bei den Klägern liege, und eine gütliche Einigung angeregt: ein Drittel der geforderten Summe, laut Medienberichten inklusive einer weiteren Zahlung der Hausratversicherung, rund 295.000 Euro gesamt. Der Makler lehnte den Vergleich ab.

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Zum Verhängnis wurde den Pooths nach Angaben einer Gerichtssprecherin gegenüber der „Bild"-Zeitung vor allem die Beweissituation: Der Makler konnte eine ordnungsgemäß geführte Liste der versicherten Wertgegenstände vorlegen, der die Pooths nie widersprochen hatten. Verona Pooth ihrerseits konnte weder nachweisen, dass diese Liste falsch oder unvollständig gewesen sei, noch dass sie nachträglich erworbene Schmuckstücke dem Makler gemeldet hatte.

Erschwerend kam hinzu: Die weitere Kommunikation mit dem Makler soll laut Pooth über eine E-Mail-Adresse gelaufen sein – die die Familie inzwischen vollständig gelöscht hat. Die Vorsitzende Richterin kommentierte das beim Verhandlungstermin im März trocken: „Das ist für die Aufklärung des Falls nicht sehr hilfreich.“

Helvetia als Streitverkündete

Die Helvetia Versicherung war in dem Verfahren als Streitverkündete beteiligt – sie wurde über den Rechtsstreit informiert, ohne automatisch Verfahrenspartei zu werden. Das geschieht, wenn eine Partei befürchtet, im Fall des Unterliegens Rückgriff auf einen Dritten nehmen zu müssen. Auf Anfrage von DAS INVESTMENT wollte die Helvetia keine Stellung nehmen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Kläger haben die Möglichkeit, binnen eines Monats Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf einzulegen.

Einordnung: Was der Fall für Makler und Kunden bedeutet

Der Fall Pooth illustriert ein grundlegendes Problem bei der Absicherung hochwertiger Sammlungen: die Obliegenheit der Versicherungsnehmer, Neuanschaffungen und Wertsteigerungen aktiv zu melden. Wer diese Pflicht nicht dokumentiert nachweisen kann, steht im Streitfall schlecht da – unabhängig davon, ob ein Makler möglicherweise versäumt hat, auf Anpassungsbedarf hinzuweisen.

Wie das Thema Unterversicherung versicherungsrechtlich einzuordnen ist und wann tatsächlich eine Falschberatung vorliegt, hat Rechtsanwalt Jens Reichow von der Kanzlei Jöhnke & Reichow in einem aktuellen Beitrag für DAS INVESTMENT anhand eines einschlägigen Urteils des Landgerichts Ellwangen erläutert: Entscheidend sei, dass Hinweise auf Unterversicherung schriftlich dokumentiert seien – nur dann könnten Vermittler im Streitfall nachweisen, dass sie ihrer Aufklärungspflicht nachgekommen sind.