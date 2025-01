Welche Unternehmen aus der Versicherungsbranche gehören zu den zehn besten Arbeitgebern Deutschlands? Was steckt hinter den beeindruckenden Bewertungen im Internet? Das aktuelle Arbeitgeber-Ranking des Online-Karriereportals Kununu in Kooperation mit der Zeit-Verlagsgruppe gibt spannende Einblicke – mit manch überraschenden Ergebnissen.

So geht Kununu bei der Auswertung vor

Für das Ranking der besten Arbeitgeber Deutschlands 2024 mussten die Unternehmen folgende Kriterien erfüllen:

Grundvoraussetzungen

Ein deutsches Kununu-Firmenprofil

Mindestens 3,5 Sterne (von 5) im Kununu-Score

Ein Mitarbeiter-Score von mindestens 3,5 Sternen, auch im Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate

Eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 70 Prozent

Mindestens 80 Mitarbeiterbewertungen insgesamt, davon mindestens acht aus den vergangenen zwölf Monaten.

Die Top-Arbeitgeber wurden anhand ausgewählter Kriterien ermittelt:

Weiterempfehlungsrate der Mitarbeiter

Mitarbeiter-Bewertungs-Score

Anzahl der Bewertungen

Diese Faktoren wurden in einer bestimmten Gewichtung berücksichtigt. Dadurch kann der im Ranking ausgewiesene Score von der Bewertung des Unternehmens auf dem Kununu-Unternehmensprofil abweichen. Die Bewertungsskala reicht von 1 (schlechtester Wert) bis 5 Sternen (Bestwert).

Das Ranking basiert ausschließlich auf Bewertungen der Plattform Kununu. Obwohl mit über 80 erforderlichen Bewertungen pro Unternehmen eine gewisse Basis gegeben ist, spiegelt dies nur die Erfahrungen der dort aktiven Nutzer wider. Unternehmen, deren Mitarbeiter die Plattform weniger nutzen, tauchen trotz möglicherweise exzellenter Arbeitsbedingungen nicht im Ranking auf.

In unserer Bildstrecke erfahren Sie, welche zehn Versicherer im Arbeitgeber-Ranking am besten abgeschnitten haben, was deren Mitarbeiter am Unternehmen besonders gut und was eher verbesserungswürdig finden und warum es ein Maklerpool trotz zahlreicher negativer Äußerungen auf Platz zwei geschafft hat.