Welche Versicherer gelten aus Sicht der Öffentlichkeit als besonders attraktive Ausbildungsbetriebe? Eine Studie liefert ein Ranking, die Aussagekraft scheint aber fragwürdig.

Die vermeintlich besten deutschen Ausbildungsbetriebe aus Sicht der Öffentlichkeit will Servicevalue ermittelt haben.

Das Kölner Marktforschungsunternehmen Servicevalue hat in Kopperation mit der Zeitung „Welt“ „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2025“ ausgezeichnet. Die Untersuchung fand zum fünften Mal statt. Berücksichtigt wurden Unternehmen aus den Wirtschaftszweigen Dienstleistung, Handel und Industrie, insgesamt 3.854 „größere“ Unternehmen.

Die Methodik

Basis der Untersuchung ist laut der Autoren eine bundesweite Umfrage als Online-Erhebung. In einem ersten Schritt werden und Bürger gefragt, welche der gelisteten Unternehmen ihnen als Ausbildungsbetrieb bekannt sind und welche Unternehmen sie als Ausbildungsbetrieb tatsächlich beurteilen können. Die Antwortmöglichkeit „ist mir nicht bekannt/kann ich nicht beurteilen“ gilt dabei als Filterfrage.

Danach wird erfragt, wie das Image und die Attraktivität von Unternehmen als Ausbildungsbetrieb wahrgenommen werden. Laut Servicevalue bezeichnet das Image ein Stimmungsbild von dem jeweiligen Unternehmen und die Attraktivität ist die Anziehungskraft als Ausbildungsbetrieb. Die Bewertungen hingen demnach auch von den individuellen Erwartungen und Erfahrungen der Befragten ab. Positive wie auch negative Assoziationen könnten den Gesamteindruck mitprägen, allgemeine Kenntnisse und konkrete Informationen von Anderen ebenso.

Für die Auswertung wird anhand der Beurteilungen auf einer fünfstufigen Antwort-Skala von „ausgezeichnet“ (1) und „sehr gut“ (2) über „gut“ (3) bis hin zu „mittelmäßig“ (4) und „schlecht“ (5) je Unternehmen ein ungewichteter Mittelwert gebildet, der dann über die Positionierung im Ranking nach Wirtschaftszweig (Dienstleistung, Handel, Industrie) entscheidet.

Überdurchschnittlich gut bewertete Unternehmen erhalten die Auszeichnung „hohe Attraktivität“. Innerhalb dieser Gruppe wiederum überdurchschnittlich bewertete Unternehmen erhalten die Auszeichnung „sehr hohe Attraktivität“. Der aktuellen Untersuchung liegen rund 592.000 Urteile zugrunde. Zur Stichprobengröße je Prüfling wird mitgeteilt, dass es mindestens 62 und in der Spitze 517 Bewertungsstimmen waren. Weitere Informationen gibt es im Studiensteckbrief.

Wie Servicevalue Sieger in Massen produziert

Die Vorgehensweise von Servicevalue wird immer wieder kritisiert, unter anderem von Verbraucherschützern. Die Antwort-Skala ist ausgesprochen anbieterfreundlich gewählt. Hinzu kommt, dass die Bewertungslogik statistisch zwangsläufig zu einer hohen Zahl von auszuzeichnenden Unternehmen führt, weil nur die relativen Ergebnisse im Verhältnis der bewerteten Unternehmen zueinander eine Rolle spielen, aber keine absoluten Ergebnisse der tatsächlichen Befragtenbewertung.

Die aktuelle Untersuchung stellt das eindrücklich unter Beweis. Insgesamt wurde vermutlich eine vierstellige Zahl von Unternehmen ausgezeichnet, eine genaue Zahl nennt Servicevalue nicht. Dies ist erfahrungsgemäß dem Geschäftsmodell der Kölner geschuldet, bei dem prämierte Unternehmen Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben können. Die individuelle Auszeichnung für ein Unternehmen wird damit aber fraglos entwertet.

Die Top 10 der Versicherer

In der folgenden Bildergalerie sehen Sie die zehn am besten bewerten Versicherer. Insgesamt bekommen nicht weniger als 20 Gesellschaften das Siegel „sehr hohe Attraktivität“. Auffällig sind – wie üblich bei Servicevalue-Untersuchungen – die marginalen Unterschiede bei den jeweiligen Mittelwerten, die eine echte Unterscheidbarkeit des Images der Unternehmen im Bereich Ausbildung nicht erkennbar werden lassen.